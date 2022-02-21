Глава ЛНР попросил Путина признать независимость республики

Руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость возглавляемого им образования. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает РИА Новости.

«Прошу вас признать суверенитет и независимость ЛНР. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны», — сказал Пасечник в ходе телеобращения.

Ранее с просьбой о признании Москвой независимости своего региона выступил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он также поблагодарил российского лидера за его отношение к жителям Донбасса.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.