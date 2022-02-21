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Глава ДНР обратился к Путину

Глава ДНР Пушилин поблагодарил президента России Путина за отношение к жителям Донбасса

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за отношение к жителям Донбасса. Его цитирует РИА Новости.

Обращаясь к Путину, Пушилин отметил, что Россия как гарант и посредник всегда отстаивала интересы жителей Донбасса на основе международного права.

Ранее 21 февраля представитель ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. «В первую очередь все-таки моральная [помощь], финансовая — тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям», — уточнил он.

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Варвара Кошечкина
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