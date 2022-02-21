Глава ДНР обратился к Путину

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за отношение к жителям Донбасса. Его цитирует РИА Новости.

Обращаясь к Путину, Пушилин отметил, что Россия как гарант и посредник всегда отстаивала интересы жителей Донбасса на основе международного права.

Ранее 21 февраля представитель ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. «В первую очередь все-таки моральная [помощь], финансовая — тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям», — уточнил он.