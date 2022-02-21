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Путин собрал заседание Совбеза по вопросу признания ДНР и ЛНР

Президент России Путин собрал заседание Совбеза по вопросу признания ДНР и ЛНР

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Трансляция заседания ведется на портале «Смотрим.ру».

Открывая заседание Совбеза, Путин уточнил, что решил обсудить обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости республик и обращение Госдумы по этому поводу. По его словам, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.

Президент также отметил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить возникшие противоречия. «Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз», — добавил он.

Ранее 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Помимо этого, Пушилин попросил российского лидера рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.

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Варвара Кошечкина
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