Матвиенко заявила об имитации выполнения Минских соглашений

Конфликт в Донбассе нужен Украине, чтобы как-то оправдать деградирующую экономическую ситуацию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совбеза по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), трансляция которого ведется на портале «Смотрим.ру».

По словам председателя Совфеда, Западу выгоден конфликт в Донбассе для «антироссйиского проекта», поэтому они и не выполняют Минские соглашения.

«Если бы США хотели, чтобы закончился этот конфликт, украинские власти мгновенно бы их исполнили. У России моральный долг, я не могу смотреть эти кадры, и я думаю большинству так», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что в связи с конфликтом в Донбассе нельзя говорить ни о каких европейских ценностях. По ее мнению, вся ситуация выглядит античеловечной.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности страны обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Накануне главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать республики.