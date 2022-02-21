Володин попросил Путина признать ДНР и ЛНР

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности страны обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Трансляция ведется на портале «Смотрим.ру».

«Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», — обратился к президенту спикер нижней палаты парламента.

Володин указал, что главное — это защита российских граждан на этих территориях. Он отметил, что ситуация никак не меняется на протяжении восьми лет. «Несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все ранее взятые на себя обязательства», — заявил он.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.