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Володин попросил Путина признать ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Володин обратился к президенту Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности страны обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Трансляция ведется на портале «Смотрим.ру».

«Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», — обратился к президенту спикер нижней палаты парламента.

Володин указал, что главное — это защита российских граждан на этих территориях. Он отметил, что ситуация никак не меняется на протяжении восьми лет. «Несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все ранее взятые на себя обязательства», — заявил он.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.

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Варвара Кошечкина
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