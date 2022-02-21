Мишустин выступил за признание Россией ДНР и ЛНР

В случае отсутствия каких-либо подвижек в переговорах с Западом России будет необходимо признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания Совета безопасности РФ, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Необходимо, конечно, довести нашу позицию, если хотите катализировать ее, и, в случае, никаких подвижек если не будет — признавать ЛНР и ДНР», — ответил Мишустин на вопрос президента России Владимира Путина, поддерживает ли он обращение секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Во время заседания Совбеза Патрушев заявил, что президент США Джо Байден не пойдет на предложения России по Донбассу, поэтому единственный путь — признание независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, он добавил, что в случае признания независимости республик Донбасса Москва защитит людей и даст им спокойно работать.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.