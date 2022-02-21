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Мишустин выступил за признание Россией ДНР и ЛНР

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости признания ЛНР и ДНР
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В случае отсутствия каких-либо подвижек в переговорах с Западом России будет необходимо признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания Совета безопасности РФ, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Необходимо, конечно, довести нашу позицию, если хотите катализировать ее, и, в случае, никаких подвижек если не будет — признавать ЛНР и ДНР», — ответил Мишустин на вопрос президента России Владимира Путина, поддерживает ли он обращение секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

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Во время заседания Совбеза Патрушев заявил, что президент США Джо Байден не пойдет на предложения России по Донбассу, поэтому единственный путь — признание независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, он добавил, что в случае признания независимости республик Донбасса Москва защитит людей и даст им спокойно работать.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

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Никита Абрамов
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