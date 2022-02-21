Патрушев назвал признание ДНР и ЛНР единственным путем

Президент США Джо Байден не пойдет на предложения России по Донбассу, поэтому единственный путь — признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на внеочередном заседании, трансляция которого ведется на портале «Смотрим.ру».

В ходе заседания Патрушев сказал, что целесообразно откликнуться на предложение Байдена о переговорах и заявить ему: «Если вы способны в два-три дня прекратить кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог, и пусть народ развивается и пусть договариваются и реализуют не дорожную карту Минских соглашений, а план со сроками по каждому пункту». Однако, по мнению секретаря Совбеза, президент США не пойдет на это.