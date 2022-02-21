Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Патрушев назвал признание ДНР и ЛНР единственным путем

Секретарь Совбеза России Патрушев назвал признание ДНР и ЛНР единственным путем

Фото: Аппарат Совбеза РФ / ТАСС

Президент США Джо Байден не пойдет на предложения России по Донбассу, поэтому единственный путь — признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на внеочередном заседании, трансляция которого ведется на портале «Смотрим.ру».

В ходе заседания Патрушев сказал, что целесообразно откликнуться на предложение Байдена о переговорах и заявить ему: «Если вы способны в два-три дня прекратить кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог, и пусть народ развивается и пусть договариваются и реализуют не дорожную карту Минских соглашений, а план со сроками по каждому пункту». Однако, по мнению секретаря Совбеза, президент США не пойдет на это.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин собрал заседание Совбеза по вопросу признания ДНР и ЛНР
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с 2008 годом
Патрушев назвал признание ДНР и ЛНР единственным путем
Предсказан рост популярности VR-шлемов
Россияне начали массово покупать путевки в один регион России на 8 Марта
Вассерман заявил об информационной войне на фоне украинского кризиса
Матвиенко заявила об имитации выполнения Минских соглашений
Володин назвал число подавших на российское гражданство жителей Донбасса
Володин попросил Путина признать ДНР и ЛНР
Козак заявил о ненужности Донбасса Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.