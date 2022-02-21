Нарышкин увидел пропаганду войны в заявлении о планах вторжения России в Украину

Жители Донбасса хотят говорить и думать на русском языке, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на заседании Совета безопасности страны, передает ТАСС.

Он поддержал предложение о признании независимости Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР).

Нарышкин увидел пропаганду войны в заявлениях о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он полагает, что подобные тезисы рождены «в стенах Госдепа».

Глава СВР заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения.

Ранее 21 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что президент США Джо Байден не пойдет на предложения России по Донбассу, поэтому единственный путь — признание независимости ДНР и ЛНР.