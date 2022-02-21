Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с 2008 годом

Если Москва признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), то столкнется с сильным противодействием Запада, однако постепенно напряжение вокруг России будет спадать. Об этом на внеочередном заседании Совета безопасности России, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24», заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев добавил, что Россия уже столкнулась с подобной ситуацией в 2008 году, когда он, находясь на посту президента, подписал указ о признании Абхазии и Южной Осетии. По его словам, тогда это решение позволило сохранить тысячи мирных жизней.

Замглавы Совбеза отметил, что хотя конфликт на Донбассе намного масштабнее, чем происходивший в Южной Осетии, однако за прошедшие 14 лет Россия накопила большой опыт, которого не имела тогда. По его словам, если тогда российское руководство с трудом могло представить последствия своих действий, то сейчас все ответные шаги понятны.

«Скорее всего, ситуация, связанная с признанием соответствующих территорий, будет охлаждаться [...] так как Россия для Запада значит больше, чем Украина», — резюмировал Медведев.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Украина сконцентрировала на границе ДНР и ЛНР более 50 тысяч солдат и двух тысяч единиц техники.

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики.