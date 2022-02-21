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Медведев назвал ДНР и ЛНР разменной картой в торговле за статус Украины

Медведев заявил, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР не нужны Украине

Фото: Globallookpress.com

Территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются разменной картой в торговле за статус Украины, они ей не нужны. Так их назвал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании Совбеза по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), трансляция которой ведется на портале «Смотрим.ру».

По его словам, жители республик не получают никакой поддержки от украинских властей. Наоборот, они подвергаются массовым репрессиям, которые заключаются в обстрелах, в лишениях элементарных благ, в нарушениях элементарных прав человека, добавил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти уже провели две карательные операции в Донбассе. Сейчас обострение происходит в третий раз. По его словам, РФ с самого начала делала все необходимое, чтобы мирным путем разрешить все возникшие противоречия.

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Юлия Ямпольская
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