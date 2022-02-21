Володин назвал число подавших на российское гражданство жителей Донбасса

1,2 миллиона жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подали заявление на получение гражданства России. Такое число назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совбеза по вопросу признания самопровозглашенных республик, трансляция которой ведется на портале «Смотрим.ру».

По его словам, порядка 800 тысяч человек уже получили гражданство, однако желающих его получить намного больше.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности страны обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что главное — это защита российских граждан на этих территориях, добавив, что ситуация никак не меняется на протяжении восьми лет.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к российскому президенту с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 человек.