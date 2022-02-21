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Медведев выступил за признание ДНР и ЛНР

Зампред Совбеза России назвал единственным выходом признание ДНР и ЛНР

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС

По его словам, ситуация в Донбассе не имеет признака улучшения, поэтому единственным выходом остается «признание правосубъектности соответствующих территорий».

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил о ненужности Донбасса Украине. Президент Владимир Путин отмечает, что действия Киева указывают на его нежелание выполнять Минские соглашения.

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Варвара Кошечкина
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