Путин заявил о нежелании Киева исполнять Минские соглашения
Президент России Владимир Путин заявил, что действия Киева указывают на его нежелание исполнять Минские соглашения. Об этом глава государства заявил на внеочередном заседании Совбеза, посвященном признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает ТАСС.
По его словам, Украина уже провела две карательные операции на Донбассе, а происходящее сейчас похоже на начало третьей.
Президент отметил, что уже восемь лет жители непризнанных республик живут в зоне постоянного конфликта, он назвал издевательством постоянные блокады и обстрелы, с которыми приходится сталкиваться жителям республики.
Внеочередное совещание Совбеза по вопросу признания ДНР и ЛНР началось в понедельник, 21 февраля.
Ранее Главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать республики.