Путин назвал Ленина архитектором Украины

Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина архитектором Украины. Такое заявление российский лидер сделал в ходе видеообращения к гражданам, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24».

«В результате большевистской политики и возникла советская Украина. Которую в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор», — заявил президент.

«А сейчас "благодарные" потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них называется "декоммунизация"», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года. «Причем [Владимир] Ленин и его соратники делали это весьма грубым способом, за счет отделения территорий. Проживающих там людей никто ни о чем не спрашивал», — сказал политик.