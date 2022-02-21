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Путин рассказал о «мине» СССР

Президент Путин заявил, что право выхода республик из СССР было «миной» из-за национализма
Владимир Путин

Владимир Путин. Кадр: «Россия 24»

Президент России Владимир Путин рассказал о «мине» СССР. Он заявил об этом в ходе обращения к россиянам, трансляция ведется на YouTube-канале «Россия 24».

По словам президента, право выхода республик из Советского Союза было «миной», так как «бацилла национализма» в годы советской власти никуда не делась.

Ранее в январе госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что Россия в геополитическом плане намеревается восстановить порядок, который наблюдался во времена Советского Союза. «Думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — отметил он.

Марина Совина
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