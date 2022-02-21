Президент России Владимир Путин рассказал о «мине» СССР. Он заявил об этом в ходе обращения к россиянам, трансляция ведется на YouTube-канале «Россия 24».

По словам президента, право выхода республик из Советского Союза было «миной», так как «бацилла национализма» в годы советской власти никуда не делась.

Ранее в январе госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что Россия в геополитическом плане намеревается восстановить порядок, который наблюдался во времена Советского Союза. «Думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — отметил он.