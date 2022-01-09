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В США назвали одну из целей Путина

Блинкен: восстановление существовавшего во времена Советского Союза порядка неприемлемо

Фото: Andrew Harnik / AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что Россия в геополитическом плане намеревается восстановить порядок, который наблюдался во времена Советского Союза. С таким заявлением он выступил в беседе с журналистами CNN, его слова приводит ТАСС.

«Думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — отметил он, добавив, что считает подобное неприемлемым.

Комментируя предстоящие переговоры с Россией по безопасности, Блинкен ранее заявил, что в Вашингтоне не ждут прорывов. Главной задачей он считает начало диалога с Россией в различных форматах, однако «планка успеха» относительно переговоров установлена довольно низкая.

9 января российская межведомственная делегация прибыла в швейцарскую Женеву для переговоров с США по гарантиям безопасности. После переговоров состоится заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Варвара Кошечкина
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