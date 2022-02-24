Зеленский обратился к россиянам «как гражданин Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России. Видеозапись выступления опубликована в его официальном Telegram-канале.

В обращении украинский лидер перешел на русский язык и заявил, что россияне и украинцы — разные, но «это не повод быть врагами». Он также подчеркнул, что Украине не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная» война. «Но мы будем защищаться», — отметил глава государства.

Две Украины

В этом же видеоролике Зеленский сказал, что большинство россиян ошибаются, когда думают, что Киев может представлять для РФ угрозу. Он отметил, что Украина в российских новостях, и Украина в жизни — совершенно разные. «Главное отличие их в том, что наша — настоящая», — заявил он. Президент призвал граждан России не верить тому, что «рассказывают по телевизору» и подчеркнул, что страна не разрушает, а сама строит свое будущее.

Украинский президент также опроверг ненависть украинцев к русской культуре.

Как можем мы ненавидеть вашу культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно, но мы не растворяемся в вас Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский отметил, что украинский народ не поддерживает нацизм, ведь отдал за победу над ним 8 миллионов жизней. «Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине», — продолжил он.

Готовность к диалогу с Россией

Обращаясь ко всем россиянам «не как президент, а как гражданин Украины», Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с РФ в любых форматах и на любых площадках. «Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель — мир на Украине и безопасность наших граждан», — констатировал он.

По словам Зеленского, 23 февраля он попытался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако на его предложение не отреагировали. «Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — отметил украинский президент.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле априори не отказываются от встречи глав двух государств. Отвечая журналистам, Песков отметил, что Россия готова к встрече с украинским лидером, если это поможет «разрубить гордиев узел» на востоке Украины. В то же время он сказал, что в Москве пока «не вызрело понимание» конкретных вопросов, которые могли бы лечь в основу повестки встречи лидеров двух стран.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать на вопрос журналистов о будущем «нормандского» формата, который создали для содействия выполнению Минских соглашений об урегулировании на востоке Украины. Блинкен переадресовал соответствующий вопрос президенту России. «Насколько мы видим, своими действиями он отверг, по сути, порвал минские соглашения, для продвижения которых предназначался "нормандский" формат», — подчеркнул он.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов.