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Зеленский рассказал о безуспешной попытке поговорить с Путиным

Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но Москва не ответила
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с главой России Владимиром Путиным, но не получил ответа на данное предложение. Об этом он рассказал во время обращения на русском языке, опубликованном в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, 23 февраля он попытался провести телефонный разговор с российским лидером. «Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — отметил украинский президент.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу.

Марина Совина
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