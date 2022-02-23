Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева

Песков: главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии Украины
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на имя президента поступили соответствующие письма-обращения Пушилина и Пасечника. Песков отметил, что главы ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками попросили президента России помочь отразить агрессию Киева.

21 февраля Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили санкциями крупнейшим банкам России
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева
США направят истребители на усиление НАТО в Европе
Россияне обсудили «самый гуманный вид грабежа» в 90-х
Украинский омбудсмен заявила о закрытии КПП в Крыму для граждан Украины
В США пообещали не вводить санкции против Шредера из-за «Северного потока-2»
Посольство России в ФРГ подтвердило вызов посла в МИД Германии
В США обеспокоились «растущим сближением» Китая и России
Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от еврокубков
В Госдепе США понадеялись на продолжение работы посольства в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.