Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на имя президента поступили соответствующие письма-обращения Пушилина и Пасечника. Песков отметил, что главы ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками попросили президента России помочь отразить агрессию Киева.

21 февраля Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.