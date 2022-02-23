В США отказались комментировать будущее «нормандского» формата

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать на вопрос журналистов о будущем «нормандского» формата, который создали для содействия выполнению Минских соглашений об урегулировании на востоке Украины, сообщает РИА Новости.

Блинкен отказался комментировать будущее «нормандского» формата и переадресовал соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину.

«В отношении "нормандского" формата, я думаю, что этот вопрос лучше задать президенту Путину. Насколько мы видим, своими действиями он отверг, по сути, порвал минские соглашения, для продвижения которых предназначался "нормандский" формат», — подчеркнул Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.