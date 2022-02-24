Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский рассказал россиянам о «двух разных Украинах»

Президент Украины Зеленский опроверг ненависть украинцев к российской культуре
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Владимир Зеленский обратился к россиянам и рассказал им о «двух разных Украинах», видеозапись опубликована в его официальном Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украина в российских новостях, и Украина в жизни — совершенно разные. «Главное отличие их в том, что наша — настоящая», — заявил он, перейдя на русский язык.

Украинский глава также опроверг ненависть украинцев к российской культуре: «Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас», — подчеркнул он. Зеленский отметил, что украинский народ не поддерживает нацизм, ведь отдал за победу над ним восемь миллионов жизней.

Ранее украинский лидер сказал, что инициировал разговор с президентом России Владимиром Путиным, но не получил ответа на данное предложение. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев уже не раз выступал за организацию встречи глав государств, однако цели возможных переговоров так и не были названы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Опубликованы списки фигурантов санкций Евросоюза за признание Россией ДНР и ЛНР
Украина перестала получать электроэнергию из России и Белоруссии
Совбез ООН решил экстренно собраться из-за Украины
Зеленский обратился к Франции за финансовой поддержкой
Россияне вспомнили о газировках из советских автоматов
ЕС ввел санкции против Шойгу и военного командования России
ЕС ввел санкции против Захаровой, Соловьева и Симоньян
Зеленский рассказал россиянам о «двух разных Украинах»
Евросоюз запретил операции с ценными бумагами правительства России и ЦБ
Заболевший Жириновский избежал новых санкций ЕС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.