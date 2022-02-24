Зеленский рассказал россиянам о «двух разных Украинах»

Президент Владимир Зеленский обратился к россиянам и рассказал им о «двух разных Украинах», видеозапись опубликована в его официальном Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украина в российских новостях, и Украина в жизни — совершенно разные. «Главное отличие их в том, что наша — настоящая», — заявил он, перейдя на русский язык.

Украинский глава также опроверг ненависть украинцев к российской культуре: «Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас», — подчеркнул он. Зеленский отметил, что украинский народ не поддерживает нацизм, ведь отдал за победу над ним восемь миллионов жизней.

Ранее украинский лидер сказал, что инициировал разговор с президентом России Владимиром Путиным, но не получил ответа на данное предложение. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев уже не раз выступал за организацию встречи глав государств, однако цели возможных переговоров так и не были названы.