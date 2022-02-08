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Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Кремле априори не отказываются от встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что Россия готова к встрече с украинским лидером, если это поможет «разрубить гордиев узел» на востоке Украины.

В то же время пресс-секретарь российского президента заявил, что в Москве пока «не вызрело понимание» конкретных вопросов, которые могли бы лечь в основу повестки встречи лидеров двух стран.

Ранее провести переговоры на территории своей страны лидеров Украины и России пригласил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам представителя Эрдогана, для проведения мероприятия достаточно согласия Москвы.

В понедельник, 7 февраля, в Москве прошли переговоры Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Входе почти пятичасового разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и предоставление России гарантий безопасности в Европе. После переговоров в Кремле Макрон прибыл в Киев.

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Роман Кирьянов
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