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Макрон прибыл в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на Украину с рабочим визитом

Фото: Kay Nietfeld / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с рабочим визитом в Киев во вторник, 8 февраля, для встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол республики Этьен де Понсен.

По его словам, вместе с президентом в Киев прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. «Впереди очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину», — написал дипломат.

Президент Франции посещает Украину впервые за 24 года. Последний раз с официальным визитом в республику приезжал Жак Ширак в 1998 году. Предполагается, что переговоры Макрона и Зеленского продлятся несколько часов, после чего будет организована пресс-конференция.

Ранее стало известно о возможной сделке, которую Макрон мог заключить на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как утверждают источники The Financial Times, российский лидер пообещал своему коллеге вывести из Белоруссии 30 тысяч военных после окончания учений в середине февраля.

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Михаил Кириллов
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