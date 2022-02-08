Стало известно об обещании Путина вывести военных из Белоруссии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров в Москве договорились о мерах по деэскалации обстановки вокруг Украины. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как стало известно инсайдерам, российский лидер заявил своему коллеге, что выведет из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений, которые пройдут 10-20 февраля. Кроме того, по их словам, Путин пообещал Макрону не предпринимать новых военных инициатив и вести диалог о развертывании российских войск.

Официально ни французская, ни российская сторона пока не подтвердили факт «сделки». Когда Москва и Париж планируют объявить о ней публично, также не сообщается.

Ранее Владимир Путин заявил, что если Украина вступит в НАТО и нападет на Крым, конфликта между Россией и альянсом избежать не удастся. В этой связи он напомнил, что Россия по-прежнему является одной из ведущих ядерных держав.