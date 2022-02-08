Президент России Владимир Путин назвал последствия нападения Украины на Крым, заявив, что если она будет в НАТО, в таком случае произойдет конфликт РФ с альянсом. Его слова приводит ТАСС.

По словам президента РФ, если Украина и НАТО будут пытаться возвращать Крым, то страны Европы будут автоматически втянуты в войну. «Победителей не будет», — отметил Путин.

Российский лидер отметил, что понимает, что силы альянса и России нельзя сопоставить. Однако он напомнил, что РФ является одной из ведущих ядерных держав.

Ранее президент России Владимир Путин назвал возможный сценарий войны между Россией и НАТО. Он заявил, что если Украина вступит в альянс, то Киев может начать военную операцию в Крыму, а это будет значить войну между двумя сторонами. По мнению российского лидера, Украина и ситуация вокруг нее являются инструментом для достижения этой цели.