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Путин назвал возможный сценарий войны между Россией и НАТО

Президент России Путин: США волнует не безопасность Украины, а сдерживание России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: сайт президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО Киев может начать военную операцию в Крыму, являясь членом альянса. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он подчеркнул, что это будет означать войну России с НАТО, запись конференции доступна на YouTube.

Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача — сдерживание развития России. Вот в чем дело

Владимир Путинпрезидент России

По мнению российского лидера, сама Украина и ситуация в стране являются просто инструментом для достижения этой цели. «Это можно сделать разными путями: втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставив, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», — отметил Путин. Также в пример он привел другой вариант сценария.

Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт

Владимир Путинпрезидент России

Комментируя выполнение Минских соглашений, Путин указал на разные заявления по этому поводу. «Мы с одной стороны слышим заявления о том, что Украина хочет выполнять [Минские соглашения], нам все время ставят в вину, что мы не выполняем Минские соглашения, и в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит эти Минские соглашения, то она развалится», — сказал он.

А никто не думал о том, что, если она создаст такие угрозы для России, она создает аналогичные угрозы для себя?

Владимир Путинпрезидент России

Как считает Путин, эти вопросы требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга. «Нам говорят: да, каждая сторона имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим», — отметил он, указав на задачу США по сдерживанию развития России.

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Российский лидер добавил, что, если посмотреть на все вопросы глубоко, то будет очевидно, что желая избежать негативного развития ситуации, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе России, и найти вариант решения этой проблемы.

Мы зачем подписывали договоры, соответствующие соглашения в Стамбуле и Астане, где написано, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет безопасности других? Ну вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность и просим обратить на это внимание

Владимир Путинпрезидент России

Воевать с НАТО

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО Киев может начать военную операцию в Крыму, являясь членом альянса. Он подчеркнул, что это будет означать войну России с НАТО.

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Также Путин заявил, что на Западе и не подумали о сценарии, в котором при вступлении Украины в НАТО России придется воевать с альянсом.

Кроме того, по мнению российского лидера, НАТО укрепляет свою безопасность за счет других стран, при этом постоянно отмечая право этих государств на свободный выбор.

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Гарантии безопасности с США

В ходе пресс-конференции российский лидер впервые прокомментировал ответ США на направленные ему ранее Москвой предложения по гарантиям безопасности. По словам Путина, в Кремле не заметили, чтобы Вашингтон попытался учесть три ключевых требования, которые ранее были озвучены РФ в ее инициативе.

Речь в том числе идет об отказе альянса от дальнейшего расширения, неразмещении ударных систем альянса вблизи российских границ и возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

ЕС и конфликт с Россией

Орбан во время пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным также отметил, что в Евросоюзе нет ни одного лидера государства, который хотел бы конфликта с РФ.

Я убедился сегодня в том, что эти расхождения в позициях [России и Запада] могут быть преодолены. Можно заключить такие соглашения, которые гарантируют мир и безопасность для России и которые будут приемлемы для стран-членов [НАТО]

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что его визит в Россию был миротворческий и добавил, что Будапешт выступает за то, чтобы продолжить диалог между странами Запада и РФ. «Я мог рассказать о том, что Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел развязать конфликт с Россией», — заключил он.

Марина Совина
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