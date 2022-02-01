Путин назвал возможный сценарий войны между Россией и НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО Киев может начать военную операцию в Крыму, являясь членом альянса. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он подчеркнул, что это будет означать войну России с НАТО, запись конференции доступна на YouTube.

Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача — сдерживание развития России. Вот в чем дело Владимир Путин президент России

По мнению российского лидера, сама Украина и ситуация в стране являются просто инструментом для достижения этой цели. «Это можно сделать разными путями: втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставив, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», — отметил Путин. Также в пример он привел другой вариант сценария.

Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт Владимир Путин президент России

Комментируя выполнение Минских соглашений, Путин указал на разные заявления по этому поводу. «Мы с одной стороны слышим заявления о том, что Украина хочет выполнять [Минские соглашения], нам все время ставят в вину, что мы не выполняем Минские соглашения, и в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит эти Минские соглашения, то она развалится», — сказал он.

А никто не думал о том, что, если она создаст такие угрозы для России, она создает аналогичные угрозы для себя? Владимир Путин президент России

Как считает Путин, эти вопросы требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга. «Нам говорят: да, каждая сторона имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим», — отметил он, указав на задачу США по сдерживанию развития России.

Российский лидер добавил, что, если посмотреть на все вопросы глубоко, то будет очевидно, что желая избежать негативного развития ситуации, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе России, и найти вариант решения этой проблемы.

Мы зачем подписывали договоры, соответствующие соглашения в Стамбуле и Астане, где написано, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет безопасности других? Ну вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность и просим обратить на это внимание Владимир Путин президент России

Воевать с НАТО

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО Киев может начать военную операцию в Крыму, являясь членом альянса. Он подчеркнул, что это будет означать войну России с НАТО.

Также Путин заявил, что на Западе и не подумали о сценарии, в котором при вступлении Украины в НАТО России придется воевать с альянсом.

Кроме того, по мнению российского лидера, НАТО укрепляет свою безопасность за счет других стран, при этом постоянно отмечая право этих государств на свободный выбор.

Гарантии безопасности с США

В ходе пресс-конференции российский лидер впервые прокомментировал ответ США на направленные ему ранее Москвой предложения по гарантиям безопасности. По словам Путина, в Кремле не заметили, чтобы Вашингтон попытался учесть три ключевых требования, которые ранее были озвучены РФ в ее инициативе.

Речь в том числе идет об отказе альянса от дальнейшего расширения, неразмещении ударных систем альянса вблизи российских границ и возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

ЕС и конфликт с Россией

Орбан во время пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным также отметил, что в Евросоюзе нет ни одного лидера государства, который хотел бы конфликта с РФ.

Я убедился сегодня в том, что эти расхождения в позициях [России и Запада] могут быть преодолены. Можно заключить такие соглашения, которые гарантируют мир и безопасность для России и которые будут приемлемы для стран-членов [НАТО] Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что его визит в Россию был миротворческий и добавил, что Будапешт выступает за то, чтобы продолжить диалог между странами Запада и РФ. «Я мог рассказать о том, что Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел развязать конфликт с Россией», — заключил он.