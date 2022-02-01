Путин впервые высказался о предложениях США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин впервые высказался об ответе Вашингтона на направленные ему ранее Москвой предложения по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, в Кремле не заметили, чтобы США попытались учесть три ключевых требования, которые ранее были озвучены Россией в ее инициативе. В частности, речь идет об отказе НАТО от дальнейшего расширения, неразмещении ударных систем альянса вблизи российских границ и возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

«Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, (...) что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы», — отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее 1 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не передавала США свой основной ответ на их предложения по гарантиям безопасности. Он уточнил, что решение по данному вопросу примет Путин, когда «посчитает необходимым».

До этого представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон якобы получил от Москвы ответ на свои предложения по гарантиям безопасности. В российском МИД эту информацию опровергли. Как пояснили источники в министерстве, передача российского ответа не могла произойти, так как в дипломатическом ведомстве в настоящий момент прорабатывают сводный ответ для США и НАТО.

Посол США Джон Салливан передал заместителю министра иностранных дел России Александру Грушко письменный ответ американских властей на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Тогда же письменный ответ НАТО передали послу России в Брюсселе.