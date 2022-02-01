Кремль заявил о путанице с ответом России по гарантиям безопасности

Россия пока не передавала США свой основной ответ на их предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 1 февраля.

По словам пресс-секретаря российского президента, Вашингтону были переданы соображения Москвы «по несколько другой проблематике». «Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока еще этот ответ готовится, а это просто произошла путаница», — пояснил Песков.

При этом он отметил, что на данный момент четкого понимания о сроках предоставления ответа Москвы нет. Как уточнил представитель Кремля, решение по этому вопросу примет президент Владимир Путин, когда «посчитает необходимым».

Ранее 1 февраля представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон якобы получил от Москвы ответ на свои предложения по гарантиям безопасности. Однако позже в российском МИД эту информацию опровергли. Как пояснили источники в министерстве, передача российского ответа не могла произойти, так как в дипломатическом ведомстве в настоящий момент прорабатывают сводный ответ для США и НАТО.