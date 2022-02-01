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США получили от России ответ на предложения по гарантиям безопасности

Госдеп: США получили от России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности

Фото: Tom Brenner / Reuters

Американская сторона получила от России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По его словам, в Вашингтоне планируют продолжать тесные консультации по вопросу деэскалации со своими союзниками и партнерами.

«Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России. США в полной мере привержены диалогу с РФ по вопросам безопасности, продолжат консультации с союзниками и партнерами, включая Украину», — подчеркнул представитель американского дипведомства.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила об отсутствии планов Вашингтона по ослаблению России. По ее словам, действия российской стороны на границе с Украиной являются «провокационными». Томас-Гринфилд выразила надежду на то, что Москва сделает верный выбор на заседании Совета Безопасности.

Марина Совина
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