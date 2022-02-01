США получили от России ответ на предложения по гарантиям безопасности

Американская сторона получила от России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По его словам, в Вашингтоне планируют продолжать тесные консультации по вопросу деэскалации со своими союзниками и партнерами.

«Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России. США в полной мере привержены диалогу с РФ по вопросам безопасности, продолжат консультации с союзниками и партнерами, включая Украину», — подчеркнул представитель американского дипведомства.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила об отсутствии планов Вашингтона по ослаблению России. По ее словам, действия российской стороны на границе с Украиной являются «провокационными». Томас-Гринфилд выразила надежду на то, что Москва сделает верный выбор на заседании Совета Безопасности.