В США заявили об отсутствии планов по ослаблению России
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила об отсутствии планов Вашингтона по ослаблению России. Об этом сообщает РИА Новости.
Так она прокомментировала выступление российского постпреда при ООН Василия Небензи.
Скажу ясно, у нас нет планов по ослаблению России, как о том заявил сегодня мой российский коллега, напротив, мы приветствуем Россию в качестве ответственного члена международного сообщества, но ее действия на границе Украины безответственны
По ее словам, действия российской стороны на границе с Украиной являются «провокационными». Томас-Гринфилд выразила надежду на то, что Москва сделает верный выбор на заседании Совета Безопасности.
Отсутствие доказательств
Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.
Он также назвал неверными слова о том, что Москва якобы шантажирует США и НАТО угрозами нападения на Украину. По его словам, российская сторона не использует ситуацию вокруг Украины, чтобы склонить Брюссель и Вашингтон к уступкам на требования Москвы по гарантиям безопасности.
Ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало. Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения. Делаем это и сейчас. Все, кто утверждает обратное, вводят вас в заблуждение
Небензя также отметил, что у некоторых западных государств «есть фантазии, что Россия уже совершила агрессию против Украины, даже если этого не произошло».
По его мнению, просьба США обсудить ситуацию на Украине в ООН ставит коллег по Совету Безопасности в неудобное положение.
Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение
Небензя подчеркнул, что заседание Совбеза ООН по Украине, которое запросили Соединенные Штаты, является примером мегафонной дипломатии и нагнетанием истерии вокруг гипотетического вторжения России.
Возможные провокации
Россия не исключает провокации со стороны Украины, заявил Небензя. По его словам, возможность провокаций Киева также допускали непризнанные ДНР и ЛНР. Он напомнил, как в 2014 году украинские силы начали наступление на республики Донбасса. «Мы стараемся избежать этого. <…> Попытки решить конфликт военным путем полностью неприемлемы», — сказал дипломат.
По словам Небензи, Москва обеспокоена тем, что западные страны в случае провокаций Киева в отношении ДНР и ЛНР могут обвинить в этом Россию. Он отметил, что российские власти и мысли не допускают о возможности вторжения на Украину.
Угрозы санкциями
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз (ЕС) подготовит новый пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России. По его словам, пакет санкций против РФ может быть введен в случае агрессии в отношении Украины.
Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций
Также лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» в отношении России в случае обострения конфликта вокруг Украины. Политики решили, что в случае российского вторжения на Украину нужно предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».
При этом, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, альянс четко дал понять, что готов к диалогу с Россией. Он подчеркнул, что военное наращивание со стороны России «необъяснимо и неоправданно».
Именно России следует его объяснить, [приступить к] деэскалации и начать серьезный политический диалог с НАТО и ее союзниками. Мы ясно дали понять, что готовы к нему
Столтенберг отметил, что считает проведение Совета Россия — НАТО правильным шагом на пути к снятию напряженности и поиску политического решения.