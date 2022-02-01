В США заявили об отсутствии планов по ослаблению России

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила об отсутствии планов Вашингтона по ослаблению России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так она прокомментировала выступление российского постпреда при ООН Василия Небензи.

Скажу ясно, у нас нет планов по ослаблению России, как о том заявил сегодня мой российский коллега, напротив, мы приветствуем Россию в качестве ответственного члена международного сообщества, но ее действия на границе Украины безответственны Линда Томас-Гринфилд Постоянный представитель США при ООН

По ее словам, действия российской стороны на границе с Украиной являются «провокационными». Томас-Гринфилд выразила надежду на то, что Москва сделает верный выбор на заседании Совета Безопасности.

Отсутствие доказательств

Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.

Он также назвал неверными слова о том, что Москва якобы шантажирует США и НАТО угрозами нападения на Украину. По его словам, российская сторона не использует ситуацию вокруг Украины, чтобы склонить Брюссель и Вашингтон к уступкам на требования Москвы по гарантиям безопасности.

Ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало. Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения. Делаем это и сейчас. Все, кто утверждает обратное, вводят вас в заблуждение Василий Небензя Постоянный представитель России при ООН

Небензя также отметил, что у некоторых западных государств «есть фантазии, что Россия уже совершила агрессию против Украины, даже если этого не произошло».

По его мнению, просьба США обсудить ситуацию на Украине в ООН ставит коллег по Совету Безопасности в неудобное положение.

Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение Василий Небензя Постоянный представитель России при ООН

Небензя подчеркнул, что заседание Совбеза ООН по Украине, которое запросили Соединенные Штаты, является примером мегафонной дипломатии и нагнетанием истерии вокруг гипотетического вторжения России.

Возможные провокации

Россия не исключает провокации со стороны Украины, заявил Небензя. По его словам, возможность провокаций Киева также допускали непризнанные ДНР и ЛНР. Он напомнил, как в 2014 году украинские силы начали наступление на республики Донбасса. «Мы стараемся избежать этого. <…> Попытки решить конфликт военным путем полностью неприемлемы», — сказал дипломат.

По словам Небензи, Москва обеспокоена тем, что западные страны в случае провокаций Киева в отношении ДНР и ЛНР могут обвинить в этом Россию. Он отметил, что российские власти и мысли не допускают о возможности вторжения на Украину.

Угрозы санкциями

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз (ЕС) подготовит новый пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России. По его словам, пакет санкций против РФ может быть введен в случае агрессии в отношении Украины.

Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций Валдис Домбровскис Замглавы Еврокомиссии

Также лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» в отношении России в случае обострения конфликта вокруг Украины. Политики решили, что в случае российского вторжения на Украину нужно предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».

При этом, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, альянс четко дал понять, что готов к диалогу с Россией. Он подчеркнул, что военное наращивание со стороны России «необъяснимо и неоправданно».

Именно России следует его объяснить, [приступить к] деэскалации и начать серьезный политический диалог с НАТО и ее союзниками. Мы ясно дали понять, что готовы к нему Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Столтенберг отметил, что считает проведение Совета Россия — НАТО правильным шагом на пути к снятию напряженности и поиску политического решения.