Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Небензя прокомментировал просьбу США провести заседание Совбеза ООН по Украине

Небензя: идея США собраться из-за Украины ставит коллег Совбез ООН в неудобное положение

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Просьба США обсудить ситуацию на Украине в ООН ставит коллег по Совету Безопасности в неудобное положение. Так идею США прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение», — сказал он.

Небензя отметил, что заседание Совбеза ООН по Украине, запрошенное США, является примером мегафонной дипломатии и нагнетанием истерии вокруг гипотетического вторжения России. При этом, подчеркнул постпред РФ при ООН, это наносит ущерб самой Украине.

По его словам, Россия призвала членов Совбеза ООН не поддерживать проведение заседания и выступить против американской инициативы.

Ранее стало известно, что США попросили Совет Безопасности ООН собраться из-за ситуации на Украине в понедельник, 31 января. Постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд уточнила, что американская сторона намерена обсудить «угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил идею вывести 100 тысяч заключенных на принудительные работы
Рост цен на золото и бриллианты ударил по производителям швейцарских часов
Актер Прилучный потребовал 4,5 миллиона рублей по делу об избиении
Американские техногиганты установили исторический антирекорд
Джонсон отказался уходить в отставку на фоне скандала
Кладоискатель нашел «волшебное» средневековое украшение за 520 тысяч рублей
В российской колонии ФСБ ликвидировала ячейку АУЕ
Назван необычный симптом у перенесших заражение омикроном
Россиян предупредили о двойных штрафах за незаконные апартаменты
Сходство девушки в пиджаке Zara с персонажем «Гадкий я» прославило ее в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter