Небензя прокомментировал просьбу США провести заседание Совбеза ООН по Украине

Просьба США обсудить ситуацию на Украине в ООН ставит коллег по Совету Безопасности в неудобное положение. Так идею США прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение», — сказал он.

Небензя отметил, что заседание Совбеза ООН по Украине, запрошенное США, является примером мегафонной дипломатии и нагнетанием истерии вокруг гипотетического вторжения России. При этом, подчеркнул постпред РФ при ООН, это наносит ущерб самой Украине.

По его словам, Россия призвала членов Совбеза ООН не поддерживать проведение заседания и выступить против американской инициативы.

Ранее стало известно, что США попросили Совет Безопасности ООН собраться из-за ситуации на Украине в понедельник, 31 января. Постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд уточнила, что американская сторона намерена обсудить «угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».