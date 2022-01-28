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США запросили заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины

США намерены обсудить «угрожающее поведение России» на заседании Совбеза ООН 31 января

Фото: Yana Paskova / Reuters

США запросили проведение заседания Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН) по ситуации вокруг Украины на понедельник, 31 января. Об этом сообщила постпред Соединенных Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

Как уточнила Томас-Гринфилд, американская сторона намерена обсудить «угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии». По ее словам, члены Совбеза ООН должны полностью изучить факты и рассмотреть, что «будет поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину».

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает контакты с постоянными представителями ряда стран в связи с ситуацией вокруг Украины. Генсек подвергает сомнению вероятность военного конфликта и призывает страны к активизации дипломатических усилий.

Марина Совина
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