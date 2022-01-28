США запросили заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины
США запросили проведение заседания Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН) по ситуации вокруг Украины на понедельник, 31 января. Об этом сообщила постпред Соединенных Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.
Как уточнила Томас-Гринфилд, американская сторона намерена обсудить «угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии». По ее словам, члены Совбеза ООН должны полностью изучить факты и рассмотреть, что «будет поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину».
Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает контакты с постоянными представителями ряда стран в связи с ситуацией вокруг Украины. Генсек подвергает сомнению вероятность военного конфликта и призывает страны к активизации дипломатических усилий.