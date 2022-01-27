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Генсек ООН обсудил с послами ряда стран ситуацию вокруг Украины

Генсек ООН Гутерриш призвал к активизации дипломатических усилий
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш . Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает контакты с постоянными представителями ряда стран в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, его цитирует ТАСС.

По его словам, Гутерриш очень внимательно следит за обстановкой в регионе. Кроме того, генсек ООН и его команда находятся на связи с послами соответствующих стран по данному вопросу, уточнил он.

Дюжаррик также добавил, что Гутерриш подвергает сомнению вероятность военного конфликта и призывает страны к активизации дипломатических усилий. «Существуют согласованные каналы, рамки, методы дипломатии, которые необходимо продолжать использовать», — сказал он.

Ранее в Европарламенте призвали международное сообщество продолжить прилагать дипломатические усилия с целью избежать новой волны агрессии против Украины, которая приведет к введению санкций против Москвы.

Ксения Назарова
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