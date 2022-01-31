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ЕС пообещал России масштабные санкции в случае агрессии в отношении Украины

Замглавы ЕК Домбровскис: готовим санкции против РФ в случае агрессии в отношении Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) подготовит новый пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса.

Так, еврокомиссар пообещал, что пакет санкций против РФ может быть введен в случае агрессии в отношении Украины.

«Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций», — сказал он.

13 января сообщалось, что Белый дом не поддержал предложенный ранее сенатором-республиканцем Тедом Крузом проект о новых санкциях против газопровода «Северный поток-2». Также в администрации США засомневались, что законопроект поможет Украине и при этом не «подорвет единство европейских союзников».

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Марина Совина
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