ЕС пообещал России масштабные санкции в случае агрессии в отношении Украины

Евросоюз (ЕС) подготовит новый пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса.

Так, еврокомиссар пообещал, что пакет санкций против РФ может быть введен в случае агрессии в отношении Украины.

«Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций», — сказал он.

13 января сообщалось, что Белый дом не поддержал предложенный ранее сенатором-республиканцем Тедом Крузом проект о новых санкциях против газопровода «Северный поток-2». Также в администрации США засомневались, что законопроект поможет Украине и при этом не «подорвет единство европейских союзников».