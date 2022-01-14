В США отказались от новых санкций против «Северного потока-2»

Белый дом в четверг, 13 января, не поддержал предложенный ранее сенатором-республиканцем Тедом Крузом проект о новых санкциях против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили в администрации США в преддверии голосования законодателей, передает РИА Новости.

Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над «Северным потоком-2» Белый дом

Также в администрации США засомневались, что законопроект поможет Украине, и при этом не «подорвет единство европейских союзников».

После этого сенат американского Конгресса отклонил законопроект Круза о санкциях. Решение было принято в ходе заседания верхней палаты законодательного органа, документ не смог набрать необходимые 60 голосов (из 100 возможных) для утверждения.

60 из 100 голосов должен был набрать законопроект в ходе заседания верхней палаты законодательного органа для утверждения

Согласно законопроекту Круза, предлагалось ввести санкции в отношении российского газопровода, а также организаций, ответственных за его проектирование, строительство и эксплуатацию, в течение 15 дней после его утверждения. В таком случае Конгресс получил бы право проголосовать за повторное введение рестрикций в случае, если американский президент решит их отменить.

Критика законопроекта Круза

11 января сообщалось, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн решили отговорить группу сенаторов-демократов от введения санкций против «Северного потока-2». Как сообщил журналист газеты Politico Эндрю Дезидерио, Нуланд и Хохштейн провели брифинг для группы сенаторов-демократов, подчеркивая несогласие администрации с законопроектом Круза. Позже Нуланд призналась, что США работают с ФРГ и ЕС над замедлением запуска российского газопровода.

После появления информации о проведении брифинга, 12 января, сенатор от демократической партии США Марк Уорнер выступил с критикой законопроекта о введении новых санкций. Демократ выразил скептическое отношение к проекту России. Однако высказался, что ограничительные меры США против «Северного потока-2» предадут интересы ФРГ.

До этого в начале январе Politico также сообщала, что, вероятнее всего, законопроект Круза о санкциях не будет утвержден. Главной причиной издание называло нежелание мешать президенту США Джо Байдену взаимодействовать с Россией. При этом в Республиканской партии заявили, что голосование за поправки будет принято «подавляющим большинством».

При чем тут Украина?

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» напрямую зависит от развития ситуации вокруг Украины. По словам еврокомиссара, если ситуация не обострится, то поставки газа начнутся, когда немецкий и европейский регуляторы дадут позитивную оценку газопровода.

По словам Борреля, «Северный поток-2» — частный проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Поэтому запрет работы газопровода после завершения сертификации невозможен. В то же время он подчеркнул, что Евросоюз не рассматривает инфраструктуру как приоритетную.

Однако министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не смешивать ситуацию вокруг Украины и газопровод, поскольку эти проекты совсем не связаны. Она выразила надежду, что снять напряженность удастся дипломатическим путем.

«Нервный срыв» США

В России проект нового пакета санкций США, которые могут коснуться не только высокопоставленных чиновников, но и газопровода «Северный поток-2», назвали нервным срывом американских чиновников. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить Сергей Лавров Глава МИД России

Готовность газопровода

В середине декабря глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Йохен Хоманн заявил, что регулятор вряд ли сможет сертифицировать газопровод в первом полугодии 2022 года.

С точки зрения строительства «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации. Обе нитки заполнены техническим газом. Однако оператор проекта Nord Stream 2 AG пока не сообщал о том, что передал BNetzA документы о дочернем предприятии, которое он создает для управления газопроводом на территории Германии.