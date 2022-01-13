Белый дом не поддержал проект о санкциях против «Северного потока-2»

Белый дом не поддержал предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом проект о санкциях против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили в администрации США в преддверии голосования законодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над "Северным потоком 2"», — заявили в Белом доме.

Администрация Соединенных Штатов сомневается, что законопроект поможет Украине, при этом он «подорвет единство европейских союзников».

12 января сенатор от демократической партии США Марк Уорнер выступил с критикой законопроекта о введении новых санкций против российского газопровода «Северный поток-2», который предложил республиканец Тед Круз. Демократ выразил скептическое отношение к проекту России. Однако, по его мнению, ограничительные меры США против «Северного потока-2» предадут интересы ФРГ.

