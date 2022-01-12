В США заявили о предательстве Германии из-за «Северного потока-2»

Сенатор от демократической партии Марк Уорнер выступил с критикой законопроекта о введении новых санкций против российского газопровода «Северного потока-2», который предложил республиканец Тед Круз. Ограничения могут стать предательством для Германии, пишет Bloomberg.

Демократ выразил скептическое отношение к проекту России. Однако по его мнению, ограничительные меры США против него предадут интересы ФРГ.

«Мне не нравится идея "Северного потока -2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину», — заявил сенатор.

