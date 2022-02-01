Небензя назвал фантазиями информацию о вторжении России на Украину

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что распространяемая на Западе информация о российском вторжении является ложной. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания Совета Безопасности по украинской теме, передает РИА Новости.

«Я вообще не знаю, зачем мы проводим эту встречу. У некоторых есть фантазии, что Россия уже совершила агрессию против Украины, даже если этого не произошло», — подчеркнул российский постпред.

В ходе заседания Небензя также заявил, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. «Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считаные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — указал Небензя в своем выступлении.