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Небензя назвал фантазиями информацию о вторжении России на Украину

Постпред РФ Небензя назвал фантазиями информацию Запада о вторжении России на Украину

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что распространяемая на Западе информация о российском вторжении является ложной. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания Совета Безопасности по украинской теме, передает РИА Новости.

«Я вообще не знаю, зачем мы проводим эту встречу. У некоторых есть фантазии, что Россия уже совершила агрессию против Украины, даже если этого не произошло», — подчеркнул российский постпред.

В ходе заседания Небензя также заявил, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. «Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считаные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — указал Небензя в своем выступлении.

Марина Совина
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