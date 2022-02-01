В России допустил провокации со стороны Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не исключает провокации с украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя указал, что возможность провокаций Украины также допускали непризнанные ДНР и ЛНР. Он напомнил, как в 2014 году украинские силы начали наступление на республики Донбасса. «Мы стараемся избежать этого. <…> Попытки решить конфликт военным путем полностью неприемлемы», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия обеспокоена тем, что страны Запада в случае провокаций Киева в отношении ДНР и ЛНР могут обвинить в этом Москву. Небензя подчеркнул, что Россия и мысли не допускает о возможности вторжения на Украину, а высказывания об этом, распространяемые на Западе, назвал фантазиями. Дипломат также упомянул российско-белорусские учения и отметил, что российские войска находятся не на границе с Украиной.

Ранее Василий Небензя заявил, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. «Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — подчеркнул дипломат.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Российской стороне угрожают серией жестких санкций в ответ на вторжение. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.