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В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: альянс дал понять, что готов к диалогу с РФ

Фото: Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с The Washington Post заявил, что Североатлантический альянс четко дал понять, что готов к диалогу с Россией. Интервью со Столтенбергом опубликовано на YouTube.

Комментируя нынешнюю ситуацию, собеседник издания высказал мнение, что военное наращивание со стороны России «необъяснимо и неоправданно». «Именно России следует его объяснить, [приступить к] деэскалации и начать серьезный политический диалог с НАТО и ее союзниками. Мы ясно дали понять, что готовы к нему», — подчеркнул генсек.

Столтенберг признал, что считает проведение Совета Россия — НАТО правильным шагом на пути к снятию напряженности и поиску политического решения.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. «Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — подчеркнул дипломат.

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Варвара Кошечкина
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