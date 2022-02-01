В МИД опровергли передачу в США российского ответа по гарантиям безопасности

Россия не передавала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД Александр Грушко РИА Новости.

«Это сообщение не соответствует действительности», — сказал дипломат.

Он опроверг сообщения Госдепа США о том, что Москва передала американской стороне ответ на предложения Вашингтона по деэскалации роста напряженности на границе с Украиной. Источники в МИД уточнили, что передача российского ответа не могла произойти, так как в дипломатическом ведомстве в настоящий момент прорабатывают сводный ответ для США и НАТО.

26 января посол США Джон Салливан передал заместителю министра иностранных дел Александру Грушко письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Кроме того, письменный ответ НАТО передали послу России в Брюсселе.