Россия передала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности

Американская сторона получила от России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По его словам, в Вашингтоне планируют продолжать тесные консультации по вопросу деэскалации со своими союзниками и партнерами.

Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России. США в полной мере привержены диалогу с РФ по вопросам безопасности, продолжат консультации с союзниками и партнерами, включая Украину Госдепартамент США

Озабоченности Вашингтона

26 января США передали Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Его привез в МИД России посол США Джон Салливан и вручил его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. Кроме того, письменный ответ НАТО передали послу России в Брюсселе.

В этом документе, помимо изложения наших ключевых принципов, помимо изложения наших обеспокоенностей, обеспокоенностей наших союзников и партнеров по поводу вещей, которые сделала Россия, и которые, как мы полагаем, подрывают безопасность и стабильность, мы также описываем сферы, где мы полагаем, что можем вместе развивать безопасность для всех, в том числе для России Энтони Блинкен госсекретарь США

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что пока от американской стороны были получены ответы только на второстепенные вопросы. Он пояснил, что выдвинутые Москвой предложения по гарантиями безопасности — «не ультиматум и в них нет ничего запредельного, просто Москва хочет, чтобы с ней работали честно». Однако, как сообщил дипломат, Запад «выдирает» из положений ОБСЕ по неделимости безопасности только то, что выгодно ему.

В декабре 2021 года МИД РФ, в свою очередь, обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Сигнал Западу

Молчание президента России Владимира Путина в ответ на письмо США и НАТО по гарантиям безопасности является сигналом западным странам. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на аналитиков.

Издание обратило внимание, что с последней ежегодной пресс-конференции президент России больше не комментировал ситуацию, связанную с ростом военной напряженности на Украине. В СМИ предположили, что это является неким предупреждением.

Издание запросило разъяснения у эксперта Московского Центра Карнеги Татьяны Становой, которая много лет занимается оперативным анализом политического процесса в России. По ее словам, у «молчания» Путина есть три возможных объяснения.

Изложив в конце прошлого года свою жесткую позицию и потребовав от Запада немедленных уступок, Путин, возможно, не видит смысла повторяться, оставив мелкие дела своим дипломатам. Возможно также, что он видит проблеск надежды на сделку и пока ничего не хочет об этом говорить. Или он уже определился с военным курсом действий и готовится к его реализации, ожидая официального ответа Татьяна Становая аналитик Московского Центра Карнеги

Заседание по Украине

31 января Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Заседание было инициировано Соединенными Штатами. По информации РИА Новости, Вашингтон захотел обсудить на уровне Совбеза «агрессию» России в сторону Украины, а также «наращивание российского военного присутствия» на украинской границе.

Чтобы провести заседание Совбеза ООН, инициатор должен вынести вопрос об этом на голосование. Заседание состоится в том случае, если его поддержат 9 из 15 членов СБ ООН.

Запрос о созыве заседания сделала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Как заявила Томас-Гринфилд, решение было принято после нескольких недель «тесных консультаций» с Украиной и партнерами в Совбезе. По мнению американской стороны, на заседании необходимо обсудить вопрос, «имеющий решающее значение для международного мира и безопасности».