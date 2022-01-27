Названа причина молчания Путина по гарантиям безопасности

Молчание президента России Владимира Путина в ответ на письмо США и НАТО по гарантиям безопасности является сигналом западным странам. Японская газета Japan Times назвала три возможных причины молчания российского лидера в ответ на предложения, выдвинутые Вашингтоном и альянсом.

Издание обратило внимание, что с последней ежегодной пресс-конференции президент России больше не комментировал ситуацию, связанную с ростом военной напряженности на Украине. В СМИ предположили, что это является неким предупреждением.

Japan Times попросили разъяснения у эксперта Московского Центра Карнеги Татьяны Становой, которая много лет занимается оперативным анализом политического процесса в России. По ее словам, у «молчания» Путина есть три возможных объяснения.

«Изложив в конце прошлого года свою жесткую позицию и потребовав от Запада немедленных уступок, Путин, возможно, не видит смысла повторяться, оставив мелкие дела своими дипломатам. Возможно также, что он видит проблеск надежды на сделку и пока ничего не хочет об этом говорить. Или он уже определился с военным курсом действий и готовится к его реализации, ожидая официального ответа», — передает слова эксперта газета.

Ранее Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание привез в российское Министерство иностранных дел посол США в РФ Джон Салливан в среду, 26 января, и передал его заместителю министра Александру Грушко.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после получения письменного ответа США российский МИД и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах. В зависимости от содержания ответа будут приняты решения о дальнейших действиях и разработаны соответствующие рекомендации.