Лавров оценил возможность войны с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в войне с Украиной. Такое заявление он сделал в интервью радио Sputnik.

«Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — заявил Лавров.

Глава МИД отметил, что переговоры с США и НАТО еще не завершены, но пока от американской стороны получены ответы только на второстепенные вопросы. Лавров пояснил, что выдвинутые Москвой предложения по гарантиями безопасности — «не ультиматум и в них нет ничего запредельного, просто Москва хочет, чтобы с ней работали честно». Однако, как сообщил дипломат, Запад «выдирает» из положений ОБСЕ по неделимости безопасности только то, что выгодно ему.

Если же попытки договориться об обеспечении взаимоприемлемых принципов безопасности в Европе не дадут результатов, то, по словам министра, России придется принимать ответные меры. При этом дипломат подчеркнул, что Москва намерена решать конфликт с США и НАТО только дипломатическими методами.

В Вашингтоне приветствовали слова главы МИД России Сергея Лаврова о нежелании Москвы развязывать войну с Украиной. Американские власти выразили готовность выслушать позицию России 31 января на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Украине. При этом в Вашингтоне добавили, что не ожидают принятия каких-либо документов по итогам заседания.