США поприветствовали слова Лаврова о нежелании войны с Украиной

В Вашингтоне поприветствовали слова главы МИД России Сергея Лаврова о нежелании Москвы развязывать войну с Украиной. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга, передает ТАСС.

Американские власти выразили готовность выслушать позицию России на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Украине. Представитель администрации отметил, что заседание рассматривается как возможность для России объяснить свои действия.

«Угроза России своему соседу бьет по основам Устава ООН и имеет серьезные последствия для суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для безопасности всех государств-членов», — заключил источник агентства. Он подчеркнул, что ООН и СБ были созданы именно для разрешения подобных ситуаций.

При этом в Вашингтоне добавили, что не ожидают принятия каких-либо документов по итогам заседания. «Но это очень важная возможность для всех мировых держав увидеть, будет ли путь дипломатии или путь конфликта», — указали в Штатах.

Ранее Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну против Украины. «Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — отметил он. Дипломат подчеркнул, что Москва намерена решать конфликт с США и НАТО только дипломатическими методами.