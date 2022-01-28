Лавров высказался о возможности начала войны с Украиной

Россия не собирается начинать войну против Украины. Москва намерена решать конфликт с США и НАТО только дипломатическими методами. Так прокомментировал проблему напряженности в Европе глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям, запись которого доступна на YouTube-канале ведомства.

Министр также высказался о содержании письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на предложения Москвы и заявил о возможном разрыве дипломатических отношений в случае отключения России от финансово-экономических систем SWIFT и введения персональных санкций против президента Владимира Путина.

В начале интервью Лавров затронул тему военной эскалации и подтвердил отсутствие у России планов нападения на Украину.

Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим Сергей Лавров глава МИД России

Дипломат прокомментировал содержание ответов на российские предложения по безопасности, которые получил МИД от представителей США и НАТО.

На фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. От НАТО ответ идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, особым предназначением, что просто мне было немного стыдно за тех, кто эти тексты писал Сергей Лавров глава МИД России

Глава министерства, который ранее заявлял о попытке Запада «замотать дискуссию», расценил такой шаг как своевременный. Лавров также сообщил, что текст официального ответа вскоре будет опубликован.

Лавров пригрозил разрывом отношений с США в случае введения санкций против Путина

Лавров напомнил о недавних заявлениях представителей Госдепа США о возможности отключения России от SWIFT и введения персональных санкций против президента Владимира Путина.

Американцам было сказано — в том числе в контактах президентов — что тот пакет, сопровождающийся полным отключением от всех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений Сергей Лавров глава МИД России

Лавров рассказал о «всхлипываниях» американских дипломатов

Глава МИД отметил нынешнюю кризисную ситуацию с взаимными ограничениями для дипломатических представительств и предложил меры урегулирования.