Лавров рассказал о всхлипываниях американских дипломатов

Для решения кризиса в дипломатических отношениях Москвы и Вашингтона необходимо обнулить все решения, которые связаны с ограничениями для диппредставительств, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Глава МИД прокомментировал очередной виток в переговорах о дипломатических ограничениях после инициативы России о запрете найма американских граждан в российских диппредставительствах. «Дальше вы, наверное, следили за этой дискуссией. Сразу начались вскрики и всхлипывания: "Как же так, вы нас обесточиваете!". Ну, если вы захотели работать на таких принципах, когда вам все можно — мы тоже будем поступать подобным образом», — предупредил дипломат.

«Мы предлагаем обнулить все что было, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата [бывшего президента США] Обамы, и все что последовало после. Сейчас со стороны американцев идет торг. Мол, у нас обязательно для посла иметь 12 человек, которые только его обслуживают, поэтому надо их изъять из квоты [в 455 человек], которую мы на взаимной основе обозначаем», — рассказал министр.

Ранее в интервью Сергей Лавров заявил, что ответ НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе идеологизирован, и на его фоне ответ США выглядит как образец дипломатических приличий. «Мне было немного стыдно за тех, кто эти тексты [НАТО] писал»», — сказал Лавров.

Лавров также сообщил, что в ближайшее время ответы США и НАТО на российские предложения будут обнародованы. По словам дипломата, хотя в Вашингтоне предпочитают оставить документ конфиденциальным, он согласован со всеми союзниками США и с Украиной.