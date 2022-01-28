Лавров сравнил ответы НАТО и США на предложения России по безопасности

Ответ НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе идеологизирован, по сравнению с ним ответ США выглядит как верх дипломатии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян во время интервью российским радиостанциям.

«На фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. От НАТО ответ идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, особым предназначением, что просто мне было немного стыдно за тех, кто эти тексты писал», — сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что, отвечая на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Вашингтон не коснулся важнейших для России пунктов, в числе которых вопрос о нерасширении НАТО. При этом Лавров подчеркнул, что ответ США все еще позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но будет касаться второстепенных тем.

Лавров также сообщил, что в ближайшее время ответы США и НАТО на российские предложения будут обнародованы. По словам дипломата, хотя в Вашингтоне предпочитают оставить документ конфиденциальным, он согласован со всеми союзниками США и с Украиной.