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Лавров прокомментировал возможность начала войны с Украиной

Лавров: если начало войны с Украиной зависит от России, ее не будет

Фото: Globallookpress.com

Если начало или предотвращение войны с Украиной зависит только от России, то уже сейчас можно точно сказать: ее не будет. Возможность конфликта прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян во время интервью российским радиостанциям.

По ее словам, читатели активно интересуются возможностью военной эскалации между сторонами. «Не Макдональдс же мы будем запрещать», процитировала вопрос Симоньян.

«Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — подчеркнул Лавров.

Москва требует, чтобы Вашингтон и другие западные партнеры соблюдали ее интересы по гарантиям безопасности в Европе: в частности, отказались от расширения НАТО на восток и от размещения наступательных вооружений вблизи границ РФ. 26 января США и НАТО ответили на российские предложения, однако, по словам Лаврова, так и не коснулись важнейших для России тем. Он также отметил, что все конструктивные моменты, которые есть в ответе США на предложения Москвы, состоят из российских инициатив

Виктория Кондратьева
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