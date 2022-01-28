Лавров прокомментировал ответ США по безопасности словами «ну хоть что-то»

Все конструктивные моменты, которые есть в ответе США на предложения Москвы, состоят из российских инициатив, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

«Сейчас все это предлагается обсуждать. То есть тот конструктив, который содержится в этих предложениях, он по сути дела заимствован из российских инициатив последнего времени. Это, я считаю, ну хоть что-то», — прокомментировал дипломат.

Лавров намерен отправить официальные дипломатические запросы для того, чтобы западные партнеры объяснили — как страны Запада собираются выполнять обязательства, под которыми их представители подписались на высшем уровне. «Я надеюсь, что они все-таки по-честному ответят, что они имеют в виду, когда выполняют эти договоренности исключительно только в одностороннем ключе, которой выгоден им», — заключил министр.

Ранее в интервью Сергей Лавров заявил, что если начало или предотвращение войны с Украиной зависит только от России, то можно с уверенностью говорить об отсутствии предпосылок для масштабной войны. «Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — подчеркнул Лавров.

